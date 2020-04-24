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İspanya ışığı gördü

İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak toplamda 22 bin 524'e yükseldi. Böylelikle ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 Mart'tan bu yana en düşük düzeye gerilemiş oldu.
İspanya ışığı gördü

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 440 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artışın bugün 367'ye düştüğü görüldü. Bu rakam 21 Mart'tan (324 ölü) bu yana Kovid-19 kaynaklı ölümlerde en düşük artış olarak dikkati çekti. Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 22 bin 524'e yükseldiğini bildirdi. Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 6 bin 740 artışla toplamda 219 bin 764 oldu. Kovid-19'u yenen hasta sayısının da 92 bin 355'e çıktığı açıklandı.

OHAL MAYIS'IN ORTASINDA GEVŞETİLEBİLİR

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta başlattığı olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatmıştı. İlk aşamada 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veren hükümet, mayıs ortasından itibaren olağanüstü hali biraz daha gevşetmeyi planlıyor.

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