İspanya sınırında uçucu kül çuvalının içinden mülteci çıktı

Kuzey Afrika'da İspanya ve Fas arasındaki sınır kenti olan Melilla'daki sınır görevlileri İspanya'ya ihraç edilen kül çuvalının içine gizlenmiş mülteci yakaladı. Zehirli olduğu belirtilen çuvala gizlenmiş mültecinin o anları kameraya yansıdı.