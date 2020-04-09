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İspanya: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı

İspanya Sağlık Bakanı, son 24 saat içerisinde 757 kişinin koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi, enfekte oranı düşüşe geçecek" dedi
İspanya: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı

İspanya, koronavirüs salgınında Avrupa'nın merkezi haline geldi. 14 bin 555 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya, Avrupa'da en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke haline geldi. 146 bin 690 korona vakasının görüldüğü ülkede son 4 gündür vaka sayılarında düşüş yaşanıyordu. Ancak, dün 6 bin 180 koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle ülke, vaka sayısında artış gözlemlendi. Son 24 saat içerisinde elde edilen verile göre, 757 kişi de hayatını kaybetti.

İspanya'da koronavirüs vaka sayılarında artışın ardından açıklama yapan İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, virüsün "bulaşma zirvesine" ulaştığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Illa, koronavirüs vaka sayılarına rağmen iyimser bir tablo çizerek, "Veriler bize, virüsün bulaşma zirvesine ulaştığını gösteriyor. Şimdi, enfekte oranı düşüşe geçecek" ifadelerini kulandı.

İspanya'da koronavirüsten en fazla etkilenen başkent Madrid oldu. Başkentte bugüne kadar 5 bin 586 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti.

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