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İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde yer alan Granada kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

Ulusal Coğrafi Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, yerel saatle 22.36'da (TSİ 00.36) kaydedilen Granada'nın Santa Fe ilçesi merkezli depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

Bölge halkında paniğe neden olan depremin ardından 4 ve 4,2 büyüklüğüne de varan çok sayıda artça sarsıntı meydana geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece meydana gelen bazı depremler Granada'yı salladı. Binlerce insanın endişelerini ben de paylaşıyorum. Şu an sakin olmak ve acil yardım ekiplerinin çağrılarını dikkate almak gerekir. En kısa zamanda normale dönüleceğine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Endülüs özerk yönetim hükümeti, şimdiye kadar can ve mal kaybı tespit edilmeyen depremlerden dolayı ön alarm durumuna geçtiğini duyurdu.

Özerk yönetimin hükümet başkanı Juanma Moreno, resmi Twitter hesabından, "Bugünlerde Granada bölgesinde sarsıntılar durmuyor ve bu gece birkaç artçı sarsıntı meydana geldi. Bazıları Malaga'da da hissedildi. Olası gelişmelere karşı tetikteyiz." mesajını paylaştı.

Granada'da yaşayan Türk vatandaşı Filinta Kanmaz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Granada'da 6. katta oturuyorum. İlk depremde kapı kirişlerinin oynadığını gördüm. Sonra burada yaşayan diğer Türk arkadaşlarımla telefonda konuşurken art arda depremler oldu. 3. depremden sonra duvarlardaki çıtırtıyı duyunca kendimi sokağa attım." şeklinde konuştu.

Endülüs bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı saat 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulandığını söyleyen Kanmaz, şöyle devam etti:

"Depremlerin ardından çoluk çocuk herkes sokağa çıktı. Parklar ana baba günü. Ama ilk anlardaki panik tabii bitti. Battaniyelerini kapıp sokağa çıkan çok kişi olsa da parklardaki kalabalık yavaş yavaş azalıyor. Ben arabada beklemeye devam ediyorum."

Kanmaz, sokakta ailesiyle arabanın içinde bekleyen yaşlı bir İspanyol ile sohbetini de "Granada'da 1950'li yıllarda ve 1988'de benzer depremler olduğunu ama bu kadar büyüklükte art arda depremin ilk defa olduğunu söyledi." diye anlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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