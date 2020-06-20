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İspanya'da 98 günlük OHAL bu gece sona eriyor

"Virüs halen aramızda ve ikinci dalga bizi tekrar sallayabilir"
İspanya'da 98 günlük OHAL bu gece sona eriyor

İspanya'da 98 günün ardından gece yarısından itibaren olağanüstü hal (OHAL) kalkıyor. OHAL'in ülkede 450 bin hayat kurtardığını söyleyen Başbakan Pedro Sanchez, "İkinci dalga bizi sallayabilir" uyarısında bulundu.

Sanchez, OHAL'in son günü olması dolayısıyla İspanyol halkına hitaben yaptığı konuşmada, "OHAL'in sayesinde binlerce hayat kurtarıldı. Bağımsız bazı araştırma şirketlerine göre OHAL sayesinde İspanya'da 450 bin, Avrupa'da 3 milyon hayat kurtarıldı" dedi.

İkinci dalga uyarısı

Resmi rakamlara göre Covid-19'dan şimdiye kadar 28 bin 315 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da "kabuslu günlerin geri kaldığını" kaydeden Sanchez, buna rağmen "Virüs halen aramızda ve ikinci dalga bizi tekrar sallayabilir. Bunun olmaması için her ne pahasına olursa olsun mücadele etmeliyiz" uyarısını yaptı.

İspanya Başbakanı, yarından itibaren kademeli normalleşme sürecinin ülke genelinde tamamlanarak, "yeni normallik" sürecine geçileceğini belirterek, olası bir ikinci dalgaya hazırlıklı olmak için "stratejik sağlık malzemeleri ve diğer gereksinmelerinin rezerve edileceğini" ifade etti.

Portekiz hariç AB'ye kapılar açılıyor

İspanya, OHAL'in sona ermesiyle birlikte yarından itibaren Portekiz hariç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden turist kabul etmeye başlayacak.

Portekiz ve kademeli olarak üçüncü ülkelere sınırların açılması ise 1 Temmuz'da olacak.

Covid-19 önlemleri kapsamında havalimanlarına sosyal mesafeyi gösteren yazılar konulup, dijital ateş ölçer kameralar yerleştirildi.

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