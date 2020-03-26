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İspanya'da bilanço sürekli ağırlaşıyor

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatı kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 655 artarak 4 bin 89'a yükseldi.
İspanya'da bilanço sürekli ağırlaşıyor

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatı kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 655 artarak 4 bin 89'a yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM NE?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 471 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 471 bin 821 olarak belirtti.

TOPLAM 21 BİN 297 KİŞİ ÖLDÜ

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 21 bin 297 kişi öldü ve 114 bin 711 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 287, Hong Kong'da 4, İtalya'da 7 bin 503, İspanya'da 3 bin 647, İran'da 2 bin 77, Fransa'da 1331, ABD'de 1032, İngiltere'de 465, Hollanda'da 356, Almanya'da 206, Belçika'da 178, İsviçre'de 153, Güney Kore'de 131, İsveç'te 62, Brezilya'da 59, Türkiye'de 59, Endonezya'da 58, Japonya'da 55, Filipinler'de 38, Portekiz'de 43, Danimarka'da 34, Avusturya'da 31, Ekvador'da 29, Irak'ta 29, Kanada'da 36, San Marino'da 21, Mısır'da 21, Yunanistan'da 22, Cezayir'de 21, Malezya'da 20, Romanya'da 17, Norveç'te 14, Polonya'da 14, Hindistan'da 13, Avustralya'da 12, Macaristan'da 10, Dominik Cumhuriyeti'nde 10, İrlanda'da 9, Peru'da 9, Lüksemburg'da 8, Pakistan'da 8, Panama'da 8, Arjantin'de 8, Çekya'da 6, Lübnan'da 6, Meksika'da 6, Fas'ta 6, Slovenya'da 5, Bangladeş'te 5, Ukrayna'da 5, Tunus'ta 5, İsrail'de 5, Arnavutluk'ta 5, Kolombiya'da 4, Litvanya'da 4, Burkina Faso'da 4, Sırbistan'da 4, Gana'da 4, Bahreyn'de 4, Tayland'da 4, Bulgaristan'da 3, Şili'de 3, Kuzey Makedonya'da 3, Bosna Hersek'te 3, Rusya'da 3, Finlandiya'da 3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3, Paraguay'da 3, Kosta Rika'da 2, Tayvan'da 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2, Singapur'da 2, Porto Riko'da 2, Azerbaycan'da 2, Mauritius'ta 2, Afganistan'da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2, İzlanda'da 2, Suudi Arabistan'da 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Guadeloupe, Moldova, Andorra, Hırvatistan, Estonya, Kamerun, Filistin, Nijer, Trinidad ve Tobago, Zimbabve, Gambiya, Cabo Verde ve Sudan'da birer kişi hayatını kaybetti.

ÇİN, İTALYA VE ABD BAŞI ÇEKİYOR

'Worldometer'deki vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Çin ana karası 81 bin 285, İtalya 74 bin 386, ABD 68 bin 489, İspanya 49 bin 515, Almanya 37 bin 323, İran 27 bin 17, Fransa 25 bin 233, İsviçre 10 bin 897, İngiltere 9 bin 529, Güney Kore 9 bin 241, Hollanda 6 bin 412, Avusturya 5 bin 588, Belçika 4 bin 937, Kanada 3 bin 409, Norveç 3 bin 100, Portekiz 2 bin 995, Avustralya 2 bin 766, Brezilya 2 bin 554, İsveç 2 bin 526, Türkiye 2 bin 433, İsrail 2 bin 369, Japonya 2 bin 19, Malezya 1796, Danimarka 1724, Çekya 1654, İrlanda 1564, Lüksemburg 1333, Ekvador 1211, Şili 1142, Pakistan 1102, Polonya 1051 ve Tayland 1045.

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