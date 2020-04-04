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İspanya'da karantina süresi 26 Nisan'a kadar uzatıldı

İspanya Başbakanı Sanchez, ülke genelinde karantina süresinin 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.
İspanya'da karantina süresi 26 Nisan'a kadar uzatıldı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde karantinanın uzatıldığını açıkladı.

İspanya'nın El Pais gazetesinin son dakika geçtiği habere göre, İspanya Başbakanı  Sanchez, karanrinanın 2 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Başbakan Sanchez, ‘İspanya Bilim Kurulu’ ile görüştükten sonra karantinayı uzatma kararı aldığı bildirildi.

İSPANYA'DA SON DURUM NE?

spanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 809 artarak 11 bin 744'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi. Salgından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 'son 8 günün en düşük artışı'  kaydedildi.

Bakanlığın verileri kapsamında, düne göre 809 artışla toplam ölü sayısı 11 bin 744'e çıktı.

Ülkede, Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da ise 932 kişi hayatını kaybetmişti.

TOPLAM VAJA SAYISI 124 BİN 736

Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 7 bin 26 artışla toplamda 124 bin 736'ya yükseldi.  

Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 532'si (düne göre 116 artış) yoğun bakımda olmak üzere 57 bin 612'si hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 706 artışla 34 bin 219 oldu.

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