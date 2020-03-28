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İspanya'da koronavirüse bir günde 832 kurban

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.
İspanya'da koronavirüse bir günde 832 kurban

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM NE?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 600 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalar ile ilgili verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 600 bin 787'ye ulaştı.

En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip etti.

TOPLAM 24 BİN 417 KİŞİ ÖLDÜ

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü İspanya, 53 bin 340 vakanın görüldüğü Almanya, 32 bin 964 vakanın görüldüğü Fransa, 32 bin 332 vakanın görüldüğü İran, 14 bin 543 vakanın görüldüğü İngiltere, 12 bin 928 vakanın görüldüğü İsviçre vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişi hayatını kaybetti.

EN FAZLA VAKA SAYISI ABD'DE 

'Worldometer' de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 104 bin 256, İtalya 86 bin 498, Çin ana karası 81 bin 394, İspanya 65 bin 719, Almanya 50 bin 871, Fransa 32 bin 964, İran 32 bin 332 , İngiltere 14 bin 543, İsviçre 12 bin 928, Güney Kore 9 bin 478, Hollanda 8 bin 603, Avusturya 7 bin 697, Belçika 7 bin 284, Türkiye 5 bin 698, Kanada 4 bin 757, Portekiz 4 bin 268, Norveç 3 bin 771, Avustralya 3 bin 573, Brezilya 3 bin 477, İsveç 3 bin 69, İsrail 3 bin 35, Çekya 2 bin 279, Japonya 2 bin 211, Malezya 2 bin 161, İrlanda 2 bin 121, Danimarka 2 bin 46,  Ekvador 1627, Şili 1610, Lüksemburg 1605, Polonya 1389, Pakistan 1373, Romanya 1292, Tayland 1245, Güney Afrika Cumhuriyeti 1170, Suudi Arabistan 1104, Endonezya 1046, Finlandiya 1041 ve Rusya 1036."

TÜRKİYE'DE SON DURUM NE?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından dün basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu" açıklaması yapmıştı.

İl il vaka sayılarının açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin soruya da Koca şu cevabı vermişti: "Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir. Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil."

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