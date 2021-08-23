İspanya'da övgüler Toprak Razgatlıoğlu'na

Dünya Superbike Şampiyonası'nın hafta sonu İspanya'da gerçekleşen yedinci ayağındaki ikinci yarışta birinci olarak pilotlar klasmanında liderlik koltuğuna oturan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanyol basınından övgü aldı.

Navarra'daki yarışları canlı yayımlayan İspanyol devlet televizyonu RTVE, internet sitesinde "Razgatlıoğlu ulaşılamaz" ifadesini kullanarak, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun genel klasmanda liderliğe çıktığını vurguladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu İspanya'daki ikinci yarışta birinci oldu

RTVE, "Yenilmez olduğunu gösteren Osmanlılı yarış sırasında rakipleriyle arasındaki mücadeleden kısa sürede sıyrıldı. Hata yapmayarak, dünya şampiyonluğu mücadelesine daha da heyecan kattı." yorumunu yaptı.

"Razgatlıoğlu, Redding'i frenledi ve Rea ile liderliği paylaştı." başlığını atan Marca gazetesi de "Yamaha pilotu, hatasız bir yarış çıkararak Redding veya Rea'nın kendisini geçmelerine izin vermedi. Bu sonuçla puanını 311'e çıkaran Razgatlıoğlu, İngiliz Rea ile puanını eşitledi." diye yazdı.

El Mundo deportivo gazetesi ise "Razgatlıoğlu, Navarra'da kazandı ve Rea ile liderliğe ulaştı." başlığı altında verdiği haberde, "Türk pilot, Scott Redding'in son 3 yarıştır elde ettiği zaferi sonlandırdı. Razgatlıoğlu, Navarra'dan güçlenerek çıktı." ifadelerini kullandı.