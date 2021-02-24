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İspanya'da tutuklanan rapçi Hasel'e destek için sürdürülen gösterilere polis müdahale etti

Barselona'da yoğunlaşan eylemlere polis müdahale ederek olayların büyümesini engelledi.
İspanya'da tutuklanan rapçi Hasel'e destek için sürdürülen gösterilere polis müdahale etti

İspanya'da, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 16 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine konulan rapçi Pablo Hasel'in salıverilmesi talebiyle başlatılan gösterilerde 8'inci gün geride kaldı.

Aşırı sol görüşlü grupların çağrısıyla yapılan izinsiz gösteriler, bu akşam Katalonya bölgesinin Barselona kentinde yoğunlaştı.

Barselona'nın farklı noktalarında toplanan küçük grupların yaptığı eylemler sırasında daha önce olduğu gibi şiddet ve vandalizm görüldü.

Göstericiler, yürüyüş güzergahları üzerindeki cam geri dönüşüm kutularını devirip içinden çıkardıkları şişeleri polise atarken, Las Cols Meydanı'nda şiddet yanlısı bir grup dükkanlara ve polis araçlarına boya ve taşla saldırdı.

Polis, zaman zaman müdahale ettiği göstericileri dağıtarak olayların büyümesini engelledi.

Vandalizm nedeniyle 1 milyon avrodan fazla zararın ortaya çıktığı Katalonya'da bu zamana kadar 109 gösterici gözaltına alındı, aralarında polisin de bulunduğu 90'dan fazla kişi yaralandı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda ve şarkılarında kullandığı bazı ifadelerden dolayı terörizmi yüceltmek, krala ve devlet kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alan Hasel, 16 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hasel, bir davada şahit olan kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle de 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İspanyol rapçinin cezaevine girmesi ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarına yol açarken, sol koalisyon hükümetinin ortakları arasında da görüş ayrılığına neden oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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