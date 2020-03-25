İspanya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 434'e yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.