İspanya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 434'e yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.
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İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.
İlgili haber:
Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüsete son durum...
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