İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1720'ye yükseldi

İspanya'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi.
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İspanya'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi.
İlgili haber:
Korona virüsten kaç kişi öldü? Korona virüse Dünya’da kaç kişi yakalandı?
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