  • BIST 87.441
  • Altın 328,840
  • Dolar 6,5054
  • Euro 7,0509
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor

İspanya'daki Müslüman cemiyetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm çalışanlara destek vermek ve teşekkür etmek için cuma günleri balkon ve pencerelere çıkarak ezan okumaya başladı.
İspanya'daki Müslümanlar koronavirüse karşı ezan okuyor

İspanya'nın Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerindeki Müslüman cemiyetlerden yapılan çağrılarla sosyal medyada başlatılan kampanya ile ülkedeki Müslümanlardan her cuma günü balkon ve ya pencerelere çıkarak koronavirüse karşı çalışan herkese destek amaçlı ezan okumaları istendi.

Madrid'in Lavapies Mahallesindeki Bangladeşli Müslümanlar Cemiyeti de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Kovid-19'a karşı kültürümüzden, inançlarımızdan ve olanaklarımızdan her birimiz bu mücadelede birlikte kürek çekiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Evde kalma tavsiyelerini çiğnemeden geçmiş deneyimleri hatırlama veya yenilerini keşfetme hissini geri kazanabiliriz." ifadeleri kullanılan açıklamada, "verdikleri hizmetlerle bizim sağlığımızı koruyan herkese teşekkür etmek için" Müslümanlara her cuma günü saat 19.30'da balkon, teras ve ya pencerelerine çıkarak ezan okuması çağrısı yapıldı.

Müslüman cemiyetleri, ayrıca sosyal paylaşım sitelerinde Kovid-19 ile mücadelenin "bayrağı, dini ve kültürü olmadığına" vurgu yaptı.

Geçen cuma günü başlatılan kampanya ile balkon ve pencerelerine çıkan bazı Müslümanların ezan okumasıyla ilgili görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde yer almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da yasağı ihlal eden vatandaş, eve gitmemek için yola uzandı24 Mart 2020 Salı 09:06
  • Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı24 Mart 2020 Salı 09:00
  • New York'un en büyük fuar alanı koronavirüs hastanesi oldu24 Mart 2020 Salı 08:00
  • BM'den küresel ateşkes çağrısı24 Mart 2020 Salı 07:55
  • 8 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı24 Mart 2020 Salı 07:53
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti24 Mart 2020 Salı 07:52
  • DSÖ: Koronavirüse karşı saldırgan olmalıyız24 Mart 2020 Salı 07:50
  • İspanya'da koronadan ölenler buz pistinde bekletiliyor24 Mart 2020 Salı 07:49
  • İstanbul'da pes dedirten olay24 Mart 2020 Salı 07:45
  • Türkiye'de son durum: 37 ölü, 1529 vaka24 Mart 2020 Salı 07:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti