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İspanya'dan 93 Türk vatandaşını getiren uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na indi

İspanya'dan 93 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
İspanya'dan 93 Türk vatandaşını getiren uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na indi

İspanya'dan 93 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında İspanya'dan getirilen 93 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü yapılan yolcular, sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcuların bavulları AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

İşlemlerin ardından yolcular otobüslere bindirildi. Bir yolcunun otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkat çekti.

İspanya'dan getirilen vatandaşlar, 14 gün yurtta karantinada kalacakları Tokat'taki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi. 

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, KYK Ballıca Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bir yolcunun, otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkati çekti. 

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Tokat Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. 

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