  • BIST 98.171
  • Altın 385,164
  • Dolar 6,9800
  • Euro 7,5506
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

İspanya'dan getirilen 150 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İspanya'dan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 150 Türk vatandaşı Amasya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.
İspanya'dan getirilen 150 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İspanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 150 Türk vatandaşı Amasya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, İspanya'dan 150 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Merizfon Havalimanı'na indi.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Vatandaşlar, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yeşilırmak Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD ve yurt görevlilerince karşılandı.

İspanya'ya staj için giden Bora Taştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yorucu bir yolculuk olduğunu ancak Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"Devletimiz sayesinde şu an burada bulunuyoruz"
Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu tekrar gördüğünü ifade eden Taştan, şunları söyledi:

"Öğrenciyim. Staj yapıyordum, bir buçuk ay önce stajı durdurmak zorunda kaldık. Ülkemiz büyük bir operasyon düzenledi ve bizi oradan getirdi. Devletimiz sayesinde şu an burada bulunuyoruz. Mutluyum, ailem çok mutlu. Benden ziyade ailem çok endişeliydi orada kaldığım için. Devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum, bizimle ilgilendiler, bizi ülkemize getirdiler. Görevliler, hem havalimanında hem burada olsun bizimle çok ilgilendiler."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'dan 356 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi23 Nisan 2020 Perşembe 09:26
  • 31 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı23 Nisan 2020 Perşembe 09:24
  • Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nisan 2020 Perşembe 09:23
  • İstanbul Valiliği'nden, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama23 Nisan 2020 Perşembe 09:23
  • Azerbaycan'daki 181 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi23 Nisan 2020 Perşembe 09:22
  • Almanya'dan 279 Türk vatandaşı ile 50 Alman uyruklu yolcu Ankara'ya getirildi23 Nisan 2020 Perşembe 09:19
  • SETA araştırmacıları Libya krizini değerlendirdi23 Nisan 2020 Perşembe 09:18
  • Ürdün'deki Türk vatandaşları THY uçağıyla Samsun'a getirildi23 Nisan 2020 Perşembe 09:18
  • İspanya'dan getirilen 150 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi23 Nisan 2020 Perşembe 09:17
  • Libya, Rus paralı askerlerin Trablus'ta kimyasal sinir gazı kullandığını duyurdu23 Nisan 2020 Perşembe 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti