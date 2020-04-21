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İspanya'nın ünlü 'boğa festivali' Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

İspanya'da insanların boğalarla sokakta koşturduğu, dünyaca ünlü San Fermin festivali Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl iptal edil.
İspanya'nın ünlü 'boğa festivali' Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

İspanya'da insanların boğalarla sokakta koşturduğu, dünyaca ünlü San Fermin festivalinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl iptal edildiği açıklandı.

Pamplona Belediyesi, 6-15 Temmuz'da yapılması öngörülen San Fermin festivalinin, Kovid-19 nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

San Fermin, bundan önce 1937-1938 İspanya İç Savaşı'nda ve 1978 yılında festivalin ikinci gününde boğa güreşi arenasında çıkan kanlı olaylardan dolayı iptal edilmişti.

İspanya'nın en tanınmış kültürel etkinliklerinden olan San Fermin süresince normalde 280 bin olan Pamplona nüfusu 1 milyonun üzerine çıkıyordu. Pamplona Belediyesinin verilerine göre, festival her yıl kente 74 milyon avroluk ekonomik katkı sağlıyor.

Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da diğer önemli kültürel etkinliklerden Valensiya'daki Las Fallas (15-19 Mart) ve Sevilya'daki Nisan Fuarı (25 Nisan-2 Mayıs) ile bu yılki Paskalya törenleri (6-12 Nisan) gibi yüksek katılımlı ve ekonomik katkısı büyük etkinlikler salgın yüzünden iptal edilmişti.

Hükümet, Kovid-19'dan en ciddi zararı gören, ülke ekonomisinin lokomotifi turizm sektörünün ve buna bağlı olan kültürel aktivitelerin bu yıl içinde normale dönmesini öngörmüyor.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 21 bin 282 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 204 bin 178'e çıktı.

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