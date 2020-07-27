İspanyol Bakan'ın Ayasofya sözlerine Çavuşoğlu'ndan ders gibi cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ayasofya dünya kültür miras listesinde. Bu özelliğinin korunması yönündeki düşünce ve tavsiyeleri saygı ile karşılıyoruz. UNESCO ile diyalog içerisindeyiz. Namaz sırasında ikonalar perdelenebilir. Namaz saatleri dışında açık olacak. Her farklı inanç sahibi gelip ziyaret edebilecek.

UNESCO ile irtibat halindeyiz. Namaz dışında ziyarete açık olacak. Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değil. Bu Türkiye'nin egemenlik meselesidir. Biz nasıl 1453'ten bu yana koruduysak yine koruyacağız. Bayrak yakma vs. böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Onlar kendine yakışanı yapıyor. Bizim aldığımız karara herkesin saygı duyması gerekiyor.

İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler.

İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Ayasofya'dan 'ortak ev' olarak söz etmesine ise Çavuşoğlu müdahale etti, kutsal mabed için "Ayasofya camidir, 1453'ten bu yana camidir. 86 yıl müze olarak kaldı" dedi.

LİBYA’DAKİ GELİŞMELER

(Libya’daki durum) Şehir savaşına dönmemesi bizim sayemizde.

(AB'nin Libya'ya yönelik) İrini Operasyonu kesinlikle taraflı. Hafteri destekliyor, Libya Hükümeti'ni cezalandırıyor.