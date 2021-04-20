  • BIST 1.368
  • Altın 461,081
  • Dolar 8,1216
  • Euro 9,7919
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 17 °C
»

İspanyol gazetesi Periodico'dan Türk SİHA’larına övgü: Dünyayı fethediyor

İspanya’da yayın yapan El Periodico gazetesi  Bayraktar TB2 SİHA’ların başarısına geniş yer vererek, "Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor" ifadelerine yer verdi.
İspanyol gazetesi Periodico'dan Türk SİHA’larına övgü: Dünyayı fethediyor

Suriye, Libya ve Azerbaycan'da sahada destan yazan Türk SİHA’ları dünya basınının gündeminden düşmüyor. İspanyol gazetesi El Periódico Bayraktar TB2 SİHA’ların başarısına geniş yer verdi.Gazete, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da SİHA’ların başarısına atıfta bulunarak, SİHA’ların Türk ordusunun tacındaki pırlanta olduğunu yazdı. El Periodico gazetesi, Baykar Savunma tarafından üretilen ve geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA’larının, savaşın doğasını değiştirdiğini ifade etti. Gazetede yer alan makalede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda, SİHA’ların üstün başarı gösterdiği ifade edilerek, SİHA’lar için, ‘Türk ordusunun tacındaki pırlanta’ benzetmesi yapıldı.

SİHA’LAR, SURİYE’DE ATEŞKESİ GETİRDİ

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e başlattığı saldırının, Türk SİHA’ları tarafından durulduğunu yazan İspanyol gazetesi, birkaç gün içinde Rus yapımı uçaksavar ve hava savunma sistemleriyle birlikte Esad rejimine ait birçok tankın da etkisiz hale getirildiğini belirtti. Haberde, “Mart ayı başında Türk ordusunun müdahalesi, Covid-19 salgını ve Suriye’deki ekonomik kriz nedeniyle ülkede silahlar sustu” denildi.

"TÜRK DRONLEARI, SAVAŞIN DOĞASINI DEĞİŞTİRDİ"

İspanya’daki Navarra Üniversitesi profesörü Michael Tanchum, "Türkiye’nin SİHA’ları etkin kullanımı, savaşın doğasını değiştirdi. Ancak bu durum sadece SİHA’larla alakalı değil. SİHA’lar çok etkili çünkü birçok ülkenin maliyetini karşılayamayacağı sofistike elektronik sistemlerle dolu. Ayrıca birçok ülkenin bu sistemleri kullanabilecek kadar eğitimli personelleri yok" dedi.

LİBYA’DA HAFTER DURDURULDU

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki resmi temsilci Ulusal Milli Birlik (UMB) hükümetinin Türk SİHA’ları sayesinde Trablus’a taarruz eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’i durdurduğunu aktaran gazete, UMB’nin karşı taarruza geçmesine olanak sağladığını ifade etti. Gazete son olarak Türk SİHA’larının Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çıkan savaşta, Azerbaycan’a zaferi getirdiğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ sanığı örgütün sınav hırsızlığını anlattı20 Nisan 2021 Salı 11:28
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne memur personel alım ilanı yayımlandı20 Nisan 2021 Salı 11:15
  • Bakan Selçuk: Süreli engelli raporları 1 Eylül'e kadar geçerli sayılacak20 Nisan 2021 Salı 11:15
  • Gıda mühendislerinden semt pazarlarındaki gıda güvenliğine ilişkin uyarılar20 Nisan 2021 Salı 11:12
  • Trafiğe 3 ayda 323 bin 635 aracın kaydı yapıldı20 Nisan 2021 Salı 11:04
  • Türkiye nüfusunun yüzde 27,2'si çocuk20 Nisan 2021 Salı 10:59
  • Anadolu Otoyolu'nda Karayolları kamyoneti bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı20 Nisan 2021 Salı 10:58
  • Adana'da yarışta attan düşüp yaralanan jokey yoğun bakımda20 Nisan 2021 Salı 10:21
  • Kamu arazileri satışı bahanesiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon: 106 gözaltı20 Nisan 2021 Salı 10:09
  • Türbedeki videosuyla tepki topladı; yeni çekim için gittiği Midyat’ta gözaltına alındı20 Nisan 2021 Salı 10:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti