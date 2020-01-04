İSPARK'a da yeni yıl zammı

İstanbul'da İSPARK'a bağlı otopark alanlarına da yeni yıl zammı geldi. Bazı otopark yerlerine yüzde 40 zam yapılırken, en düşük 5 lira olan İSPARK ücretinin en az 7 liraya çıktı.