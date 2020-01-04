İSPARK'a da yeni yıl zammı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı otopark alanlarına yeni yıl ile birlikte yüzde 40'lara varan zam geldi. Yeni yılın ikinci günü İSPARK müşterileri, zamlı tarife ile karşılaştı.
En düşük 5 lira olan İSPARK ücretinin en az 7 liraya çıktığı anlaşıldı.
Yeni zam sonrası Marmaray önü Kazlıçeşme açık otoparkında otomobil bırakmanın ücreti 8 TL'den 11 TL'ye çıktı. Kadıköy PTT civarında park ücreti tam gün 20 TL'ye yükseldi.
MASLAK'TA 18 LİRA OLDU
Maslak'ta tüm gün park ücreti 17 TL’den 18 TL'ye çıktı. 0-1 saat ücreti 8 TL'den 10 TL'ye yükseldi.
1. bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.5 liraya,
2. bölgede 8 liradan 9 liraya, açık otoparklarda 1 bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1 bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı.
Geçen aylarda da İSPARK ücretlerine zam yapılmak istenmiş ancak tepkiler üzerine vazgeçilmişti.
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