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Isparta esnafından 'indirim' kampanyası

ISPARTA'da, kunduracı esnafı her türlü ürüne gelen zamları protesto etmek amacıyla 21 günlük 'indirim' kampanyası başlattı.
Isparta esnafından 'indirim' kampanyası

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde başlatılan ve 21 gün sürecek indirim kampanyası törenle başladı. Törene Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği Başkanı Ahmet Tural, meslek odaları başkanları, çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Birlik Başkanı Ahmet Tural, halkın yerel esnafa sahip çıkmasının önemine değinerek, "Esnaf toplumun belkemiğidir. Esnaf güçlü olursa, devlet de güçlü olur. Yerel esnaftan alışveriş yaptığınızda aslında yerel ekonomiye katkı vermiş oluyorsunuz. Çünkü esnafımız kazandığının vergisini bu şehirde ödüyor, sağladığı katma değer burada kalıyor. Bu nedenle kapanan her kepengin, duran her makinenin, azalan verginin, artan işsizliğin ilimiz ekonomisine vurulan darbe olduğunu unutmayalım" dedi.

Tural, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kunduracılar Sitemizde 21 gün boyunca sürecek Geleneksel İndirim ve Alışveriş Günleriyle esnaf- halk dayanışmasının en güzel örneğini göreceğiz. Bir yandan halkımız indirimli fiyatlarla alışveriş yaparken, diğer yandan esnafımız kazanç sağlamış olacak. Yaşlısından gencine kadınından erkeğine her kesime hitap eden yüzlerce çeşit ayakkabıda ciddi oranlarda indirimler olacak. Tarihi çarşımızda canlılık yaşanacak. Böylece kazanan Isparta'mız olacak. Hedefimiz esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda ekonomiye canlılık katacak bu tür girişimleri şehrin geneline yaymaktır."

Ardından kurdele kesilerek indirim kampanyası başlatıldı. Esnaf, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm yıl boyunca engelli tüm bireylere özel indirim uygulayacaklarını kaydetti. Ayrıca Emekliler Derneği, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği üyeleri ile Mahkum Yakınları Yardımlaşma Derneği üyelerine de ek özel indirim uygulama kararı alındığı kaydedildi.

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