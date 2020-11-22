Isparta’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Isparta'nın Gelendost ilçesi yakınlarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Isparta SDÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Şahin, vatandaşlara "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre merkez üssü Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Hacılar köyü olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.52'de, 5.9 kilometre derinlikte kaydedilen deprem başta Gelendost merkezi olmak üzere çevresinde de hissedildi. Deprem ilk belirlemelere göre hasara neden olmadı. Bölgede dün gece de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM UZMANI: PANİĞE GEREK YOK

Bölgede son 2 gündür meydana gelen yer sarsıntıları halk arasında korkuya neden oldu. Isparta SDÜ Mimarlık Mühendislik Fakültesi Jeofizik Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Şahin, vatandaşlara "Paniğe gerek yok" uyarısında bulundu. Depremlerin Sarıidris fay hattında meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Şahin, "Bu fay en son 2007 yılında hareketlenmiş ve o tarihte 1 hafta boyunca 100'den fazla sarsıntıya neden olmuştu. Bu fayın üreteceği en şiddetli sarsıntı 5 şiddetini geçmez. O kadar büyük bir fay değil. Bu depremler yıkıcı değildir. Halkımızın panik yapmasına gerek yok" dedi.

AFAD: BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK AÇIKLADI

Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise deprem 3.6 büyüklüğünde açıkladı.