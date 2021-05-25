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Isparta’da Karaağaç Mahallesi’ne Millet Bahçesi yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Isparta merkez ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde millet bahçesi yapacak. Karaağaç Mahallesi Millet Bahçesi yapım işi için ihaleye çıkıldı. İşte ihale detayları:
Isparta’da Karaağaç Mahallesi’ne Millet Bahçesi yapılacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Isparta merkez ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde millet bahçesi yapacak. Karaağaç Mahallesi Millet Bahçesi yapım işi için ihaleye çıkıldı.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.06.2021

İhaleye çıkılan işin içeriği “Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle Yapılacak Olan 949,29 m² İnşaat Alanına Sahip Sosyal Donatılar ve 30.453,48 m² Alanda Millet Bahçesi Genel Altyapı İşleri ve Rekreasyon Alanları Yapımı İşi” olarak ilan edildi. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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