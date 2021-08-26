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Isparta’daki cinayetin ikinci şüphelisi de tutuklandı

ISPARTA’da Ali Kurt’un tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili firari olarak aranırken, dün İstanbul'da yakalanan H.A., bugün Isparta’da sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Aynı olayla ilgili daha önce de bir şüpheli tutuklanmıştı.
Isparta’daki cinayetin ikinci şüphelisi de tutuklandı

Olay, geçen 7 Ağustos tarihinde meydana geldi. Çünür Mahallesi 5351 sokakta tabancayla vurularak yaralanan Ali Kurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında şüphelilerden Y.E. geçen hafta tutuklanırken, firari olarak aranan H.A. da dün İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından Isparta'ya getirilen H.A. emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.A.'nın Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından İstanbul’da görevlendirilen alanında uzman ekipler ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa kamera ve sokak çalışması sonucunda yakalandığı öğrenildi. H.A.'nın ayrıca çeşitli suçlardan da suç kaydının bulunduğu belirtildi.

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