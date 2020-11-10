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‘‘İsraf Etmiyoruz’’

Temiz bir çevre hedefiyle yola çıkan Pursaklar Belediyesi, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Kompost makinesinden organik gübre üretimine başladı.
‘‘İsraf Etmiyoruz’’

Pursaklar Belediyesi, dikkat çeken projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaşamın her alanında ilçeye değer katan çalışmalara imza atan Başkan Ertuğrul Çetin, Sıfır Atık Projesine tam destek veren önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda organik atıklardan gübre üreten Kompost Makinesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü´nün bünyesinde Pursaklar halkına hizmet vermeye başladı.

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Pursaklar Belediyesi, bünyesine yeni dahil ettiği son teknolojik Kompost Üretim makinası ile hem israfı önlüyor, hem de doğaya ve ekonomiye katkı sağlayarak gübre üretiyor.

Temizlik İşlerim Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Temizlik İşleri bünyesinde hizmet vermeye başlayan Kompost Makinasını inceleyerek yetkililerden, sistemin işleyişi ve sağladığı faydalar hakkında bilgi aldı.

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