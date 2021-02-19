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İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile yeni nesil Arrow (HITS)-4 balistik füze savunma sistemini geliştirmeye başladıkları belirtildi.
İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz

İsrail, Washington ile ortaklaşa yeni nesil bir balistik füze savunma sistemi geliştirmek için çalıştığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile yeni nesil Arrow (HITS)-4 balistik füze savunma sistemini geliştirmeye başladıklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile ortaklaşa geliştirilen Arrow-4'ün hem teknik açıdan hem de sahada büyük bir sıçrama sağlayacağını kaydetti.

İsrail, Demir Kubbe, Arrow-2 ve Arrow- 3 gibi birkaç füze savunma sistemine sahip.

ABD Kongresinin Aralık 2020'de kabul ettiği "2021 Birleştirilmiş Tahsisatlar Yasa Tasarısında, ABD ile İsrail'in üzerinde ortak çalıştığı ve uzun menzilli karadan havaya ve havadan karaya füze tespit sisteminin de dahil olduğu "Arrow Sistemlerini Geliştirme Programına" 173 milyon dolar ayrılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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