  • BIST 1.144
  • Altın 494,184
  • Dolar 8,0690
  • Euro 9,5402
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 20 °C
»

İsrail, ABD’den F-22 satın almak için girişimlere başladı

İsrail yönetiminin, Washington’dan sadece ABD’nin kullandığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak için girişimlerde bulunduğu duyuruldu.
İsrail, ABD’den F-22 satın almak için girişimlere başladı

İsrail yönetimi, daha önce ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) F-35 satışına karşı çıkmayacağını duyurmuştu. Tel Aviv yönetiminin, ABD’den henüz kimseye satmadığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

KİMSEYE SATIŞI YAPILMAYAN F-22 RAPTOR

F-22 Raptor, Lockheed Martin firması tarafından, hava üstünlüğü odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağlamaya yönelik üretilen avcı uçağıdır. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne göre, F-22 uçakları Birleşik Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün önemli bileşenlerindendir. Yüksek maliyeti, Rus ve Çin beşinci jenerasyon uçak projelerindeki ertelemeler, ABD'nin yurtdışına satış yasağı, daha ucuz ve yetenekli F-35'lerin geliştirilmesinde yeterince ilerlenmiş olması sebepleriyle, Nisan 2009 da ABD Savunma Bakanlığı 187 adet olan siparişlerine yenisini eklemeyeceklerini açıklamış ve Eylül 2009'da imzalanan 2010 yılı ABD Ulusal Savunma bütçesinde F-22 için kaynak ayrılmamıştır. Japonya ve Avustralya’nın ilgisine rağmen ABD tarafından ihracatına izin verilmeyen F-22'nin tek kullanıcısı olan Amerikan Hava Kuvvetlerinde Mayıs 2010 itibariyle 168 adet bulunmaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Varank: Türkiye, 2020'yi asgari hasarla atlatacak26 Ekim 2020 Pazartesi 21:22
  • Bakan Karaismailoğlu: 'Uzay vatan'da daha çok söz sahibi olacağız26 Ekim 2020 Pazartesi 20:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar’ı resmi tören ile karşıladı26 Ekim 2020 Pazartesi 19:23
  • Ceylanpınar’da, yol kenarında 8 kilo patlayıcı bulundu26 Ekim 2020 Pazartesi 16:56
  • Erzurum Valisi: Vaka yükselişini durdurduk26 Ekim 2020 Pazartesi 16:55
  • Değnekçilik cezası 2 yıla kadar hapis az olduğu için tutuklanmıyorlar26 Ekim 2020 Pazartesi 16:54
  • İçişleri'nden 39 bin 987 uyarı cezası26 Ekim 2020 Pazartesi 16:43
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuklarımıza hizmete seferberlik ruhuyla devam edeceğiz26 Ekim 2020 Pazartesi 16:22
  • Kırıkkale'de 1150 litre sahte rakı ve şarap ele geçirildi26 Ekim 2020 Pazartesi 16:19
  • Bakan Ersoy'dan 'Karaelmas Ekspresi' müjdesi26 Ekim 2020 Pazartesi 15:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti