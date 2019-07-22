İsrail askeri, 9 yaşındaki Filistinli çocuğu başından vurdu

Dokuz yaşındaki Filistinli bir çocuk, geçen hafta Batı Bankası köyünün Kafr Kaddum kasabası dışında bir İsrail askeri tarafından gerçek mermi ile başından vurularak öldürüldü.

12 Temmuz 2019 Cuma günü öğleden sonra saat 1.30 sularında meydana gelen olayda, Kafr Kaddum'dan bölge başkenti Nablus'a giden ana ulaşım yolunun kapanmasına karşı gösteri yapıldı. Ordu, komşu Kaddum yerleşiminin genişlemesinin ardından 2000'lerin başında yolu kapattı. O zamandan beri Kafr Kaddum sakinleri, yolculuğu yaklaşık yarım saat uzatan bir yol kullanmak zorunda kalıyorlar. Gösteri sırasında, birkaç düzine genç, göstericilere birkaç metre mesafede olan ve köyün dış tarafındaki sırt boyunca konuşlandırılan birkaç askere taş attı. Askerler göstericilere kauçuk kaplı metal mermiler sıkarken, havaya da birkaç el ateş açtı.

EVİN GİRİŞİNDE OYUN OYNUYORDU

Protestoya yaklaşık 200 metre mesafede yaklaşık on protestocu, aynı sırttaki başka bir tepeye, onlardan birkaç düzine uzaklıktaki dört askere taş attı. Bu gruba yaklaşık 100 metre uzaklıkta, bir Kafr Kaddum sakini 10 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte bir zeytin ağacının altında oturuyordu. Bunların karşısında, yaklaşık 10 metre uzaklıkta duran 9 yaşındaki Abdurrahman El-Steivi, köyün kenarındaki evlerden birinin girişinde bir tahta parçası ile oturuyordu. Öğleden sonra saat 2:20'de, Abdurrahman El-Steivi'ye yaklaşık 200 metre uzaklıkta protestocu grup dağılmaya başladı, bir asker de dağılan gruba mermi attı. Mermi talihsiz çocuğun başına isabet etti. Yakınlardaki genç bir adam, 50 metre uzakta bekleyen bir ambulansa çocuğu tahliye etti.

TALİHSİZ ÇOCUK KOMADA

Abdurrahman, Nablus'taki Rafidia Hastanesine yatırıldı ve ameliyat oldu. İki gün sonra, 14 Temmuz 2019'da Tel Hashomer'deki Sheba Hastanesinde yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Küçük çocuk o günden beridir komada ve yaşam mücadelesini sürdürüyor.

ORDU SORUMLULUĞU REDDEDİYOR

Medyaya yaptığı açıklamada ordu, askerlerin gerçek mermi kullandığını ve ancak yine de olayla ilgili herhangi bir sorumluluğu reddettiğini açıkladı. Ordu, askerlerin “çeşitli kalabalık kontrol yöntemleri” kullandıklarını ve “on yaşlarında yaralı başka bir çocuğun raporunun alındığını” iddia etti.