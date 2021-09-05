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İsrail askerleri Batı Şeria’da 5’i çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde 5’i çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 5’i çocuk 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazeteci Sari Ceradat, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Batı Şeria’nın El-Halil kentine bağlı Sair beldesine düzenlediği baskında 5’i çocuk 7 kişiyi gözaltına aldığını belirtti.

Ceradat, gözaltına alınan çocukların yaş ortalamalarının 14 olduğunu ifade etti.

Öte yandan yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, İsrail askerlerinin Beytullahim’in Cenata beldesi ile Cenin kentinden de 4 Filistinli genci gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 144 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdürmesi bekleniyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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