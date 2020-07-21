  • BIST 120.446
  • Altın 403,924
  • Dolar 6,8406
  • Euro 7,8278
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 30 °C
»

İsrail askerleri Batı Şeria’da karantina merkezini de yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında kurulan bir karantina merkezini yıktı.
İsrail askerleri Batı Şeria’da karantina merkezini de yıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve geçici karantina merkezi olarak kullanılmak üzere Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinin girişine kurulan 700 metrekarelik tek katlı yapı, İsrail askerlerince ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

Merkezin kurulduğu araziyi Filistin makamlarına hibe eden Filistinli Raid Misvedde, “Salgının hızla yayıldığı bir dönemde 3 ay önce yapımına başlanan ve açılışı yapılması planlanan bu merkez işgal devletinin pek hoşuna gitmedi sanırım.” dedi.

Misvedde, İsrail’in Kovid-19’la mücadele gibi bir derdinin olmadığını, ancak Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Karavet Beni Hassan beldesinde Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı belirtildi.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor
İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait bazı ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • e-Tarım portalı yarın tanıtılacak21 Temmuz 2020 Salı 15:30
  • 19 sendika üyesinin bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı21 Temmuz 2020 Salı 15:29
  • Erdoğan: Türkiye krizlere karşı daha etkin refleksler verebilme imkanına kavuştu21 Temmuz 2020 Salı 14:22
  • Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi21 Temmuz 2020 Salı 14:22
  • Şehit Emre Büyükyıldırım son yolculuğuna uğurlandı21 Temmuz 2020 Salı 14:11
  • Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor21 Temmuz 2020 Salı 14:09
  • Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması devam ediyor21 Temmuz 2020 Salı 13:23
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasına müdahil olacak21 Temmuz 2020 Salı 13:21
  • Diyarbakır'da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi21 Temmuz 2020 Salı 13:17
  • Tutuklu ve hükümlüler 4 ayda 20 milyon maske üretti21 Temmuz 2020 Salı 13:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti