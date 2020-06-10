İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

İsrail askerleri, Filistinli tutuklulara destek ve Tel Aviv yönetiminin ilhak planına karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde düzenlenen gösteriye müdahale etti.

İsrail askerleri, Filistinli tutuklulara destek ve Tel Aviv yönetiminin ilhak planına karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Fetih Hareketi'nin çağrısı üzerine El-Halil kentinde sokağa çıkan çok sayıda kişi, Filistin bayrakları ile İsrail hapishanelerindeki tutukluların fotoğraflarını taşıdı. Filistinli tutuklulara destek sloganları atan göstericiler, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak planına karşı hem uluslararası hem de Arap ülkeleri düzeyinde tavır alınmasını istedi.

İsrail askerleri ise plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanarak göstericilere müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.