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İsrail askerleri Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalede bulundu

İsrail askerleri Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalede bulundu
İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

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