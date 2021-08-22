İsrail askerleri Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalede bulundu

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
22 Ağustos 2021 Pazar 10:17
İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
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