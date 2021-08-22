İsrail askerleri Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere müdahalede bulundu

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.