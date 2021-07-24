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İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolara müdahalesinde gerçek mermiyle karnından vurularak ağır şekilde yaralanan Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde düzenlenen gösterilerde vurulan 17 yaşındaki Muhammed Münir et-Temimi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Sivil Halk Direnişi Komitesinden aktivist Basim et-Temimi, bugün akşam saatlerine doğru AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilerin Nebi Salih beldesi girişinde gösteri düzenlediğini belirtmişti. Temimi, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale ettiği gösteride, Filistinli bir çocuğun karnından gerçek mermiyle vurularak ağır yaralandığını aktarmıştı.

İsrail askerlerinin Ramallah ile Nebi Salih beldesi arasındaki yolu araç trafiğine kapattığını aktaran Temimi, bunun üzerine ağır yaralı çocuğun Selfit kentindeki bir hastaneye kaldırılması zorunluluğunun doğduğunu bildirmişti.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ VE AYRIM DUVARI

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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