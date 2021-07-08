İsrail duyurdu: BioNTech aşısının koruyuculuğu geriledi

Yeni vakaların tamamının Delta varyantı olduğu İsrail, Kovid-19'un yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede yüzde 97 etkili olan BioNTech aşısının, bu varyant sebebiyle koruyuculuğunda gerileme olduğu bilgisini dünyayla paylaştı.

Aşılamada hızlı ilerleyen ve normalleşme adımları atan İsrail, Türkiye'de de görülen Delta varyantının pençesinde. Ülkedeki vakalarda yükseliş trendi göze çarparken, BioNTech aşısı ile alakalı bir açıklama yapıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; aşının hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemedeki etkinliği 6 Haziran'dan itibaren yüzde 64'e geriledi. Aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise hala yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.

Mayıs ayında Lancet dergisinde yayımlanan çalışmaya göre; BioNTech aşısının 2 doz sonrası Kovid-19'un yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede yüzde 97 etkili olduğu açıklanmıştı.

İsrail hükümeti, BioNTech aşısının düşen koruyuculuk oranının ülkede yayılmaya başlayan Delta varyantı kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

9,3 milyon nüfuslu İsrail'de nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı en az bir doz BioNTech aşısı oldu.

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte ülkedeki tüm tedbirler kaldırılmaya başlamıştı.

Delta varyantının etkisiyle vaka sayıları günlük 400'ün üzerinde seyretmeye başladı.

İsrail'de virüs tespit edilen hastalardan yüzde 42'sini Kovid-19 aşısı olan kişilerin oluşturduğu bildirildi.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle maske kuralları kısmen de olsa tekrar yürürlüğe alındı.