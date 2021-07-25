  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,22
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli aile, İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.
İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Cebel El-Mukebbir Mahallesi'nde yaşayan Filistinli Şukayrat ailesine, evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Filistinli Halil Şukeyrat ile eşi, yıkımların belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanları olmadığı için 70 metrekarelik evlerini kendileri yıkmak zorunda kaldı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eyüpsultan'da otogar çıkışı iki yolcu otobüsü kaza yaptı 25 Temmuz 2021 Pazar 15:49
  • İsrail, Gazze'deki elektrik santrali için kullanılacak yakıt girişini engelledi25 Temmuz 2021 Pazar 15:36
  • Fatma Girik taburcu edildi25 Temmuz 2021 Pazar 15:23
  • Kuşadası'nda patlayan kanalizasyonun suyu denize döküldü25 Temmuz 2021 Pazar 14:59
  • Çeşme'de taşan kanalizasyon belediye ekiplerince temizleniyor25 Temmuz 2021 Pazar 14:55
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Temmuz 2021 Pazar 09:04
  • Suudi Arabistan itibarıyla umre sezonunun başladığını duyurdu25 Temmuz 2021 Pazar 07:27
  • MSB: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu25 Temmuz 2021 Pazar 07:24
  • Artvin'in Arhavi ilçesinde arıza giderildi su verilmeye başlandı25 Temmuz 2021 Pazar 07:12
  • Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti