İsrail, Filistinlilerin topladığı yardımlara el koydu

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Sur Baher bölgesinde koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak için gıda yardımı topladı.
İSRAİL YARDIMLARA EL KOYDU
İsrail güçleri ise yaklaşık 15 araçla Sur Baher bölgesine giderek, gıda malzemelerin toplandığı depolara baskın düzenledi.
6 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
Baskın sırasında bölge halkı ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanırken, İsrail güçleri 6 Filistinliyi gözaltına aldı.
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