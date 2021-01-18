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İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından saldırıyı duyurdu.

Adraee, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Aşdod kenti yakınlarına roket atılmasına karşılık Hamas'a ait mevzilere saldırı düzenlendiğini kaydetti.

İsrailli Sözcü, Hamas'ın tünel çalışmalarının hedef alındığını belirtti.

Gazze'deki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre saldırı, Gazze'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerinde geniş çapta hasara neden olurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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