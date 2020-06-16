İsrail Golan tepelerinin adını "Trump tepeleri" olarak değiştirecek

İsrail yıllardır işgal altında tuttuğu Suriye'ye ait Golan tepelerinin adını "Trump tepeleri" olarak değiştirecek.

İsrail, 53 yıldır işgal altında tuttuğu Suriye toprağı olan Golan tepelerinin adını "Trump tepeleri" olarak değiştiriyor. Golan tepelerinde inşa edilecek yerleşim birimine "Trump tepeleri" ismi verilecek. İsrail'in açıklaması Trump'ın doğum gününe denk getirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıması üzerine, böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

YERLEŞİM YERİ İNŞA EDİLECEK

Netanyahu'nun açıklamasına göre, Golan tepeleri civarına Birleşmiş Milletler'in "aykırı" kararlarına rağmen bir yerleşim alanı inşa edilecek.

Bir başka ifadeyle, İsrail'in fiili işgali altında bulunan bölge uluslararası hukuka aykırı şekilde "konut inşasına ve planlı yerleşime" açılacak.

"TRUMP TEPELERİ" ADI VERİLECEK

Boyutları ve büyüklüğü henüz belirtilmeyen bu yerleşim birimine "Ramat Trump" yani; "Trump tepeleri" adı verilecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konuda pratik adımların atılmaya başlandığını duyurdu. Açıklama ayrıca, Trump'ın doğum gününe denk geldi.