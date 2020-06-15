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İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde 9 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Et-Tur Mahallesi'nde yaşları 17 ile 22 arasında değişen 5 Filistinli gencin polise taş attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Doğu Kudüs’te yaşları 18 ile 25 arasında değişen 4 gencin daha gözaltına alındığı aktarılırken, gözaltı gerekçelerine yer verilmedi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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