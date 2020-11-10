  • BIST 1.230
  • Altın 498,347
  • Dolar 8,2421
  • Euro 9,7219
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Cenin kenti olmak üzere Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs’ten 2 kişi olmak üzere 15 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz10 Kasım 2020 Salı 13:06
  • FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan yarbay, teğmen ve emekli albaya hapis istemi10 Kasım 2020 Salı 13:06
  • Evladına kavuşan aile sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştı10 Kasım 2020 Salı 13:05
  • Bilirkişi ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ı 'asli kusurlu' buldu10 Kasım 2020 Salı 13:04
  • Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu10 Kasım 2020 Salı 13:02
  • Adalet Bakanı Gül: Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklim, hukuk devletidir10 Kasım 2020 Salı 13:01
  • Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları10 Kasım 2020 Salı 11:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Modern kapitülasyonlara karşı tarihi mücadele veriyoruz10 Kasım 2020 Salı 11:44
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki etkinliğe 'yerli video konferans sistemi' damgası10 Kasım 2020 Salı 11:43
  • Karadeniz Bölgesinde terör örgütü PKK'ya vurulan büyük darbe terörist ifadesinde10 Kasım 2020 Salı 11:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti