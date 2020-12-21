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İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 5 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.
İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin sabah erken saatlerde Nablus kentinin doğusuna baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtığı ve 5 kişiyi yaraladığı ifade edildi.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi
Hastaneye kaldırılan yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Bir Filistinli gözaltına alındı
Öte yandan İsrail askerlerinin baskın sırasında kimliği açıklanmayan bir Filistinliyi de gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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