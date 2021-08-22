  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

İsrail güçleri Batı Şeria'da engelli Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan kontrol noktasında engelli bir Filistinliyi gerçek mermiyle ayağından vurarak yaraladığı bildirildi.
İsrail güçleri Batı Şeria'da engelli Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Beytüllahim kenti yakınlarında yer alan İsrail'e ait Konteyner kontrol noktasında 25 yaşındaki Ömer Musa Şelalde'ye ateş açtığı belirtildi.

Engelli olduğu kaydedilen Şelalde'nin ayağından vurulduğu ve tedavi için yakındaki hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, Filistinli gencin Konteyner kontrol noktasında araçlar için ayrılan yola girdiği ve uyarılara rağmen durmadığı belirtildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri, İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Öte yandan İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 120 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin öğleden sonra da baskınlarını sürdürmesi öngörülüyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye ediyor22 Ağustos 2021 Pazar 12:23
  • 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar anıldı22 Ağustos 2021 Pazar 12:06
  • Afganistan'dan tahliye edilen 357 yolcu İstanbul'da22 Ağustos 2021 Pazar 11:54
  • Avrupa'nın en büyük lagün gölü su tutmaya hazır22 Ağustos 2021 Pazar 11:48
  • Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi22 Ağustos 2021 Pazar 11:44
  • Yıllardır takım elbiseyle çay servisi yapıyor22 Ağustos 2021 Pazar 11:33
  • Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem22 Ağustos 2021 Pazar 10:44
  • İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3,4 milyon lira ceza uygulandı22 Ağustos 2021 Pazar 10:41
  • Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı22 Ağustos 2021 Pazar 10:29
  • Balıkesir’de otomobili trenle çarpıştı: 2 ölü22 Ağustos 2021 Pazar 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti