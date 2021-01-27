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İsrail güçleri Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güçleri Kudüs'te 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı'na baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında daha önce bölgede yaşanan olaylarda polise taş ve molotofkokteyli atmakla suçlanan 18 "şüphelinin" gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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