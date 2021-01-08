İsrail güçleri, zihinsel engelli bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinin kuzeyinde askeri kontrol noktasında zihinsel engelli bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

Eriha Devlet Hastanesi çalışanlarından bir sağlık görevlisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baldırına ateş açılmış engelli bir Filistinli gencin hastaneye getirildiğini belirtti.

Sağlık görevlisi vurulan gencin zihinsel engelli olduğunu ve durumunun ağır olmadığını ifade etti.

Eriha kentindeki gazeteci bir kaynak da, İsrail güçlerinin ateş açtıktan sonra engelli Filistinliyi Filistin Kızılay ekiplerine teslim ettiğini ve vurulan gencin Kudüslü olduğunu kaydetti.

İsrailli yetkililerden ise olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.