İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin saldırılarında işgal altındaki Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki El Halil kentinin güneyinde yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı yakınında bir araca ateş açması sonucu bir kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Tulkerim kentindeki Zita beldesi civarında Ayrım (Utanç) Duvarı yakınındaki gösteriye ateş açması nedeniyle de bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

El-Fevvar'daki saldırıda hayatını kaybeden Filistinlinin adının Vecdi Velid Cuafira, Zita'da öldürülen kişinin ise Yasin Hamad olduğu ifade edildi.

156 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, 63'ü gerçek, 93'ü de plastik mermiyle olmak üzere 156 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne hava saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 Filistinli daha hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine eş zamanlı olarak hava saldırıları gerçekleştirdi. Gazze'nin batısı, kuzeyi ve güneyinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, saldırıların şiddetli olduğunu, evlerin ve caddelerin bombalandığını, bazı evlerde de şiddetli sarsıntı yaşadıklarını aktardı.

Tanıklar ayrıca evlerin uyarı yapılmaksızın doğrudan hedef alındığını ve evlerin enkazı altında yaralıların bulunduğunu kaydetti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı basın açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi ile durumu ağır olan 15 yaralının hastaneye getirildiğini söyledi.

Ebu Silmiyye, yaralılardan 3'ünün kadın, 5'inin çocuk olduğu bilgisini paylaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı da açıklamasında İsrail'in yeniden sivilleri, kadınları ve çocukları hedef aldığını belirtti.

Böylece 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 147'ye, yaralı sayısı 1115'e yükseldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık Tel Aviv ve çevresine roket saldırıları gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İsrail güçleri Kudüs ile İsrail'in iki kentinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail kentlerinde en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Kudüs'teki Silvan, Sur Bahir, Et-Tur, Beyt Hanina ve Şufat semtlerinde İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen eylemlere, plastik mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

Müdahale nedeniyle yaralananlar olduğu ve Kudüs genelinde en az 7 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Et-Tayyibe ve Ummul Fehm kentlerinde de benzer eylemler yaşandı.

İsrail içlerindeki Araplarla ilgili haberlere yer veren "Arab 48" sitesine göre, İsrail güçleri Et-Tayyibe'de en az 3, Ummul Fehm'de ise 2 çocuğu gözaltına aldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirmişti.