  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9500
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

İsrail, Yahudi bayramları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların girişine kapattı.
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi bayramları nedeniyle haremin yarın geceye kadar Müslüman cemaate kapalı olduğunu belirtti.

Suneyne, camiyi kapatan İsrail güçlerinin, Müslüman cemaatin yanı sıra cami görevlileri ve Vakıflar Bakanlığı personelinin de hareme girişine izin vermediğini ifade etti.

İsrail güçlerinin ayrıca El-Halil kentindeki Eski Şehir beldesine girişleri de kısıtladığını aktaran Suneyne, buraya gelecek Filistinlilerin yoğun askeri önlemlere maruz bırakıldığını ekledi.

Suneyne, yalnızca Eski Şehir'de ikamet edenlerin giriş çıkışlarına izin verildiğini söyledi.

İsrail makamları, 6 Eylül'de başlayıp 27 Eylül'e kadar süren Yahudi bayramları nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'ni belirli sürelerde kapatıyor. Bu süreçte Harem-i İbrahim Camisi yalnızca Yahudilerin ayinlerine tahsis ediliyor.

En kutsal dördüncü cami kabul ediliyor
Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve eşine ait kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Harem-i İbrahim Camisi, fanatik Yahudi Baruch Goldstein'in 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lağım borusu patladı, Eğirdir Gölü'nü atıklar kapladı12 Eylül 2021 Pazar 14:10
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İllerimizi kitaplarla süslüyoruz12 Eylül 2021 Pazar 14:06
  • Bursa'da zeytinlikte yangın12 Eylül 2021 Pazar 13:48
  • Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi12 Eylül 2021 Pazar 13:24
  • Hatay'da 187 düzensiz göçmen yakalandı12 Eylül 2021 Pazar 13:07
  • Gönüllüler leylekler için nöbette12 Eylül 2021 Pazar 12:52
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Her darbe, millet düşmanlığıdır12 Eylül 2021 Pazar 12:43
  • Babasının ihtiyaçtan sattığı traktörü 35 yıl sonra geri aldı12 Eylül 2021 Pazar 12:39
  • MSB: Akdeniz'de keşif ve gözetleme uçuşu gerçekleştirildi12 Eylül 2021 Pazar 12:36
  • Bakan Kasapoğlu'ndan Ayancık’a ziyaret12 Eylül 2021 Pazar 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti