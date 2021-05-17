  • BIST 1.441
  • Altın 496,181
  • Dolar 8,3200
  • Euro 10,0991
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

İsrail hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman sırasında kızlarının yaşadığı korkuyu yenmesi için teskin ettiği anları sosyal medyada paylaşan Ahmed Mansi isimli Filistinli babanın, hava saldırısında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
İsrail hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti

Filistin basınında yer alan haberlere göre, 3 çocuk babası Mansi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları nedeniyle kızlarının yaşadığı korkuyu dikkatlerini dağıtarak yenmeye çalıştığı anları kameraya alarak Youtube'de paylaştı.

"Bu yıl bayramımızı mahvettiler" başlığı ile yayımlanan ve 12 Mayıs'ta kaydedildiği anlaşılan görüntü, Mansi'nin küçük kızı Hala ve büyük kızı Sara'nın İsrail savaş uçaklarının Gazze semalarında çıkardıkları sesleri duymaları üzerine yaşadığı korku ve Filistinli babanın çocuklarını teskin etmeye çalıştığı anlarla başlıyor.

Görüntüde Gazzeli baba, küçük kızı Hala'nın İsrail bombardımanları nedeniyle üzgün olduğunu, bu nedenle onu sevindirmek için bazı oyuncaklar alacağını dile getiriyor.

Daha sonra Sara ve Hala, babalarının pazardan aldığı oyuncaklarla sevinç içinde oynarken Mansi, "Uçak sesi duydum Hala, endişelenme tamam mı. Oynamaya devam et." dediği duyuluyor.

Savaş uçağının çıkardığı sesin artması nedeniyle Hala ve Sara'nın korkuyla sağa sola kaçmaya çalıştığı anda Gazzeli baba, "Her şey yolunda, buraya gel. Endişelenme Sara" diyerek çocuklarını sakinleştirmeye çalıştığı ve küçük kızı Hala'ya sarıldığı görülüyor.

Görüntünün sonunda İsrail savaş uçağının çıkardığı ses nedeniyle Sara ve Hala'nın yüzündeki korku, baba Mansi'nin onları sakinleştirmek için gösterdiği çaba kameraya yansıyor.

Filistin basınında yer alan haberde Mansi'nin söz konusu videoyu kaydettikten 3 gün sonra 15 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:31
  • Şanlıurfa’da maytap patlatma kavgası: 5 yaralı17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:29
  • Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı, arkadaşı ise suda kayboldu17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:24
  • İsrail hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:13
  • İran'ın kuzeydoğusunda 5,5 ve 5,4 büyüklüğünde iki deprem17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
  • İsrail'in Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin, 50 ila 100 bin dolar kayba neden olduğu belirtildi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:11
  • Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 796'ya yükseldi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • İsrail Gazze'nin çeşitli noktalarına yoğun saldırılar düzenledi17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:10
  • Türkiye, İsrail'in saldırıları karşısında BMGK'nin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti17 Mayıs 2021 Pazartesi 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti