İsrail koronavirüs için aşı geliştirdi iddiası

İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini bildirildi. Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti.