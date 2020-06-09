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İsrail Kudüs'te 8 çocuklu Filistinli aileyi evsiz bıraktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan, 8 çocuklu Filistinli bir ailenin yaşadığı evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.
İsrail Kudüs'te 8 çocuklu Filistinli aileyi evsiz bıraktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ne gelen İsrail'e bağlı belediye ekipleri, 6 yıl önce inşa edilen Ayşe Hicazi'ye ait evi iş makineleriyle yıktı. 

"Ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle İsrail tarafından evleri yıkılan 8 çocuklu Hicazi ailesi, evlerinden çıkarabildikleri birkaç eşya ile sokakta kaldı.

İsrail makamlarının Hicazi ailesine yaklaşık 6 ay önce "yıkım emri" gönderdiği ancak ailenin maddi durumu iyi olmadığı için avukat tutamadığı ve mahkemeye başvuramadığı belirtildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları
Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

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