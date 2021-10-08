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İsrail mahkemesinden skandal karar! Türkiye'den sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini şiddetle kınadı.
İsrail mahkemesinden skandal karar! Türkiye'den sert tepki!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz." ifadesiyle söz konusu karara tepki gösterildi.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI

Açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'da statükoyu aşındırmaya çalışan fanatik çevreleri daha da cesaretlendireceği ve yeni gerginliklere yol açmasının dikkate alınması gereken, endişe verici bir ihtimal olduğu vurgulanarak "Uluslararası toplumu bu yanlış, gayri hukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik tüm provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

ERBAŞ'TAN KINAMA!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da “sessizce” ibadet etme hakkı kararını kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa’da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu karar, işgal devleti İsrail’i cesaretlendirecek, Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerine artırarak devam etmesine sebep olacaktır. Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır” ifadeleri yer aldı.

MISIR'DAN DA TEPKİ GELDİ

Mısır, İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesini kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail mahkemesinin söz konusu kararının, İslam'ın kutsal mekanlarına ve Müslümanlara ait bir ibadethane olan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kararları doğrultusunda Kudüs'ün ve kentteki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsüne saygı duyulması gerektiği kaydedildi.

İsrail mahkemesinin aldığı kararın, bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerinde yapacağı etkilerden endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, İsrail hükümetinden kararı yürürlüğe koyacak ya da Mescid-i Aksa'nın statüsüne zarar verecek adımlar atmaması istendi.


NE OLMUŞTU?

İsrail mahkemesi, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

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