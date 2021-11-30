İsrail makamları Kudüs’te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yerle bir etti.