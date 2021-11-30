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İsrail makamları Kudüs’te Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yerle bir etti.
İsrail makamları Kudüs’te Filistinlilere ait bir evi yıktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri yıkım işlemi için Doğu Kudüs’ün güneyindeki Silvan mahallesinde bulunan Bi’r Eyyub bölgesine geldi.

İsrail'e bağlı belediye ekipleri, burada Zeytun ailesine ait prefabrik evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yaklaşık 5 yıl önce inşa edilen evde, Filistinli Muhammed Zeytun, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşıyordu.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

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